Найдены самые тревожные места в Пурвциемсе: где жители не чувствуют себя в безопасности?

Самым деградирующим районом Пурвциемса является внутренний двор на улице Стирну, где находятся заброшенные здания и развалины. Здесь также наблюдаются случаи поджогов. Не всегда люди чувствуют себя в безопасности и в Бикерниекском лесу, особенно в темное время суток.