Кассы закрываются, киоски открываются: на некоторых ж/д станциях появился новый способ покупки билетов

«В тестовом режиме мы установили такие киоски на пяти железнодорожных станциях. Сейчас договариваемся о следующих станциях. Есть план дальнейшего развития — на автобусных станциях и, возможно, в больших магазинах. В местах, где большой поток людей и людям эти билеты актуальны. Сейчас там есть билеты на все поезда — по всем направлениям. В ближайшее время будут и билеты на автобусы. Это пока будут только междугородние автобусы, но в какой-то момент в будущем, возможно, подключится и общественный транспорт», — сказал сооснователь фирмы Tapbox Том Пиликсерс.