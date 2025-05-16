Кассы закрываются, киоски открываются: на некоторых ж/д станциях появился новый способ покупки билетов
В Латвии внедряют автоматизированные киоски для покупки билетов на поезд. Они удобны и предлагают скидки, но пока работают только с банковскими картами. В будущем обещают расширение возможностей и добавление автобусных билетов.
Стоит отметить, что, например, билет до Майори, купленный в киоске, обойдется на 20 центов дешевле, чем в кассе. Пока что оплата возможна только банковской картой — наличные не принимаются.
Аппараты сейчас можно найти на станциях в Засулауксе, Золитуде, Иманте, Тукумсе и Слоке.
«В тестовом режиме мы установили такие киоски на пяти железнодорожных станциях. Сейчас договариваемся о следующих станциях. Есть план дальнейшего развития — на автобусных станциях и, возможно, в больших магазинах. В местах, где большой поток людей и людям эти билеты актуальны. Сейчас там есть билеты на все поезда — по всем направлениям. В ближайшее время будут и билеты на автобусы. Это пока будут только междугородние автобусы, но в какой-то момент в будущем, возможно, подключится и общественный транспорт», — сказал сооснователь фирмы Tapbox Том Пиликсерс.
Однако пока что и на поезд можно купить далеко не все билеты. Например, нельзя приобрести бесплатные билеты для владельцев карты юрмальчанина, а также билеты для инвалидов, однодневный и месячный билеты. Билеты «туда и обратно» или с пересадкой также оформляются отдельно — нужно покупать два разных. Однако в предприятии TapBox говорят, что все впереди.
«Сейчас, помимо обычного билета, включены скидки по семейной карте 3+, и в размере 50% и 90%, а также билет багажа. Пока это все, но возможности не ограничены. Активно работаем над тем, чтобы все виды билетов были доступны, будем развивать продукт, чтобы охват был шире», — сказал Томс Пиликсерс. Будут искать и решения, чтобы ввести возможность рассчитываться и наличными — хотя бы в некоторых из киосков.