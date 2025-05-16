"Это безумный сценарий, но сегодня нельзя исключать ничего": политолог - о возможном нападении РФ на страны Балтии
Профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев в эфире TV24 призвал Латвию и страны Балтии готовиться к возможной агрессии со стороны России, подчеркивая необходимость жесткой политики, укрепления границ и недопущения «передышки» для Кремля, который, по его словам, понимает только язык силы.
«Необходимо пересмотреть альянсы, политику безопасности, вооружаться и укреплять границу с Россией. Нужно внедрить максимально жесткую политику по отношению к России, которая понимает только язык силы и не воспринимает язык переговоров и перемирий», — так призвал к действиям политолог, профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев в интервью программе «TV24 Nedēļa. Post scriptum».
«Это те же вещи, что мы наблюдали перед Второй мировой войной. Это уроки, которые тогда не были усвоены и которые возвращаются к нам — уроки Второй мировой, потому что на агрессию нужно отвечать только силой, с агрессором не следует договариваться, агрессора нужно уничтожать. Все это было 80 лет назад, и теперь нам приходится вновь проходить эти уроки», — сказал Медведев, ссылаясь на исторические события Второй мировой войны.
Продолжая интервью, ведущая TV24 спросила Медведева, может ли нынешний президент США Дональд Трамп заключить подобную сделку — договор — о странах Балтии. «С кем?» — уточнил политолог. «С Путиным», — ответила ведущая. «Ну, нужно спросить у самих стран Балтии… Сделку, договор можно заключить с Путиным о чем угодно. Но пока еще существуют НАТО, Европейский союз и система двусторонних договоров, система коллективной обороны», — добавил он.
«... Не знаю, разве что Трамп сам начнет бомбить Украину, начнет бомбить страны Балтии — тогда да, это возможно, но это уже совершенно иные сценарии! (…) Конечно, это безумный сценарий, но сегодня нельзя исключать ничего, хотя я думаю, что он маловероятен», — заявил политолог.
В то же время в интервью Медведев подчеркнул: «Откровенно говоря, я не думаю, что Россия сейчас способна захватить страны Балтии. Если ей дать передышку на пять лет, если сейчас будет перемирие в Украине, и Украину разделят по модели Кореи или Германии, и если в России сохранится нынешний режим военной экономики — тогда через пять лет Россия будет готова к возможному наступлению на страны Балтии, Польшу и так далее. Но задача Европы — этого не допустить: не давать России передышки, не давать ей мира и не позволять ей расслабиться».