"Это безумный сценарий, но сегодня нельзя исключать ничего": политолог - о возможном нападении РФ на страны Балтии

В то же время в интервью Медведев подчеркнул: «Откровенно говоря, я не думаю, что Россия сейчас способна захватить страны Балтии. Если ей дать передышку на пять лет, если сейчас будет перемирие в Украине, и Украину разделят по модели Кореи или Германии, и если в России сохранится нынешний режим военной экономики — тогда через пять лет Россия будет готова к возможному наступлению на страны Балтии, Польшу и так далее. Но задача Европы — этого не допустить: не давать России передышки, не давать ей мира и не позволять ей расслабиться».