Рига вложит более миллиона евро в развитие лесопарка Марупите

Во второй очереди проекта будет построена внешняя сеть освещения и электроснабжения, а также установлено 196 новых светильников. После завершения проекта их обслуживанием займется Департамент внешней среды и мобильности. Планируемые годовые расходы на электроэнергию составят 3000 евро. Проект будет реализован в течение двух лет.