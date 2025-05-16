Рига вложит более миллиона евро в развитие лесопарка Марупите
фото: LETA
Марупите.
В Латвии

Рига вложит более миллиона евро в развитие лесопарка Марупите

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Финансово-административный комитет Рижской думы одобрил реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего строительство инфраструктуры лесопарка Марупите на сумму более одного миллиона евро.

В рамках проекта планируется восстановление водопропускного канала Марупите, установка освещения и обустройство детской игровой площадки. Управлением парка занимается SIA Rīgas meži.

Во второй очереди проекта будет построена внешняя сеть освещения и электроснабжения, а также установлено 196 новых светильников. После завершения проекта их обслуживанием займется Департамент внешней среды и мобильности. Планируемые годовые расходы на электроэнергию составят 3000 евро. Проект будет реализован в течение двух лет.

Темы

Rīgas mežiМарупите

Другие сейчас читают