Марупите.
В Латвии
Вчера 07:12
Рига вложит более миллиона евро в развитие лесопарка Марупите
Финансово-административный комитет Рижской думы одобрил реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего строительство инфраструктуры лесопарка Марупите на сумму более одного миллиона евро.
В рамках проекта планируется восстановление водопропускного канала Марупите, установка освещения и обустройство детской игровой площадки. Управлением парка занимается SIA Rīgas meži.
Во второй очереди проекта будет построена внешняя сеть освещения и электроснабжения, а также установлено 196 новых светильников. После завершения проекта их обслуживанием займется Департамент внешней среды и мобильности. Планируемые годовые расходы на электроэнергию составят 3000 евро. Проект будет реализован в течение двух лет.