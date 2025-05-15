10 самолетов airBaltic - уже с интернетом Starlink от SpaceX. Почему установка системы задержалась?
10 самолетов латвийской национальной авиакомпании airBaltic оснащены системой подключения к интернету Starlink от SpaceX. Об этом в четверг во время пресс-звонка, посвященного финансовым результатам за первый квартал, сообщил исполняющий обязанности генерального директора и директор по операционной деятельности компании Паулс Цалитис.
Он отметил, что авиакомпания стремится как можно скорее оснастить все свои самолеты этой системой. Однако летом приоритет — обеспечение полетов, поскольку для установки Starlink самолет должен провести на земле несколько дней.
В связи с этим airBaltic ищет наиболее подходящие моменты, когда самолеты доступны для проведения необходимых модификаций. «Главная цель — оснастить самолеты и использовать их в маршрутной сети airBaltic», — добавил Цалитис.
По его словам, установка системы задержалась по нескольким причинам: в частности, из-за затянувшейся сертификации, которая была завершена в начале этого года, а также из-за необходимости адаптации отдельных компонентов к новым технологиям.
Ранее Цалитис сообщал, что в феврале этого года флот airBaltic пополнился 50-м самолетом Airbus A220-300, а следующая поставка ожидается в конце года.
Тестовый полет airBaltic с интернетом Starlink
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала внедрение системы подключения к интернету Starlink от компании SpaceX на своих самолетах.