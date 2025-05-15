Цены на топливо, эмиссии и расходы тянут вниз прибыль airBaltic

Как заявил и.о. руководителя авиакомпании Паулс Цалитис, первый квартал обычно является самым слабым периодом для авиакомпаний в связи с сезонностью. "Несмотря на то, что мы все равно имеем убыток, это улучшение по сравнению с предыдущим годом. Результаты показывают рост поступлений и стабильные операционные показатели как с точки зрения количества перевезенных пассажиров, так и маршрутной сети", - говорит он.