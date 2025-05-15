Браже: ослабление военного потенциала России - самый прямой и дешевый способ достичь мира в Украине

Говоря о том, как члены НАТО могут поддержать Украину, министр иностранных дел Латвии отметила, что за последние три года расходы на оборону в странах-членах альянса значительно увеличились, что привело к росту оборонных заказов и укреплению военной промышленности. Браже подчеркнула, что в производстве находится больше средств обороны и сдерживания, что предоставляет больше возможностей для оказания помощи Украине.