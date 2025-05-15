В Мексике популярный TikTok-блогер убита в прямом эфире - преступник подарил ей игрушку и сразу выстрелил
Во время прямого эфира в своем салоне красоты была убита 23-летняя инфлюенсер Валерия Маркес. Это трагическое событие вызвало волну шока в Мексике, где так называемые феминициды — убийства женщин на почве гендера — становятся все более острой проблемой.
Во время трансляции в TikTok Валерия беседовала со своими подписчиками, когда к двери ее салона подошел неизвестный с небольшим посылкой. «Это маленькая свинка!» — с улыбкой сказала девушка, перекидывая свои светлые волосы через плечо и возвращаясь в кадр с мягкой игрушкой в руках.
Через несколько секунд Валерия была смертельно ранена и безжизненно осела в кресле, а кровь залила стол перед ней. Прямой эфир закончился лишь тогда, когда кто-то поднял ее телефон и отключил трансляцию. В этот момент зрители смогли мельком увидеть лицо мужчины, который это сделал.
По данным прокуратуры штата Халиско, Валерия была застрелена мужчиной, ворвавшимся в ее салон. Следствие квалифицирует преступление как феминицид — убийство женщины по признаку пола. У Валерии было более 200 тысяч подписчиков в Instagram, и ее гибель вызвала волну возмущения по всей стране.
Лишь за несколько дней до этого случая в прямом эфире была застрелена ещн одна женщина — кандидат в мэры из штата Веракрус вместе с тремя другими людьми. Хотя не все убийства женщин в Мексике квалифицируются как феминицид, очень многие из них таковыми являются. По данным правительства Мексики, в прошлом году в стране было зафиксировано 847 случаев феминицида, а за первые три месяца этого года — уже 162. Правозащитные организации подчеркивают, что реакция властей на эти преступления остается слабой: слишком малый процент дел доходит до суда.