В Мексике популярный TikTok-блогер убита в прямом эфире - преступник подарил ей игрушку и сразу выстрелил

Лишь за несколько дней до этого случая в прямом эфире была застрелена ещн одна женщина — кандидат в мэры из штата Веракрус вместе с тремя другими людьми. Хотя не все убийства женщин в Мексике квалифицируются как феминицид, очень многие из них таковыми являются. По данным правительства Мексики, в прошлом году в стране было зафиксировано 847 случаев феминицида, а за первые три месяца этого года — уже 162. Правозащитные организации подчеркивают, что реакция властей на эти преступления остается слабой: слишком малый процент дел доходит до суда.