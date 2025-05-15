ВИДЕО: еще одна жертва напряженных отношений - на границе Литвы и Беларуси погиб лось

Как сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси, инцидент был зафиксирован системой видеонаблюдения погранзаставы. На кадрах видно, как дикое животное пытается преодолеть границу, направляясь из Литвы в Беларусь, однако запутывается в так называемом ограждении из колючей проволоки, установленном на границе. Прибывший на место пограничный наряд обнаружил, что лось погиб от кровопотери.