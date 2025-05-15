ВИДЕО: еще одна жертва напряженных отношений - на границе Литвы и Беларуси погиб лось
10 мая в Островецком районе Беларуси произошел трагический случай - переходящий белорусско-литовскую границу лось погиб, запутавшись в заградительном сооружении, сообщила погранслужба Беларуси.
Как сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси, инцидент был зафиксирован системой видеонаблюдения погранзаставы. На кадрах видно, как дикое животное пытается преодолеть границу, направляясь из Литвы в Беларусь, однако запутывается в так называемом ограждении из колючей проволоки, установленном на границе. Прибывший на место пограничный наряд обнаружил, что лось погиб от кровопотери.
В Беларуси опубликовали видео, на котором лоси пытаются преодолеть заградительный забор.
На белорусско-литовской границе в Островецком районе пограничники обнаружили тушу лося, погибшего от кровопотери из-за запутывания в заграждении на литовской стороне.— Sergey🇷🇺🇰🇿⚕ (@cepmak) May 15, 2025
С 2021 года Беларусь уже зафиксировала 52 случая гибели животных из-за погранзаборов Литвы, Латвии и Польши. pic.twitter.com/6idJPDgv6i
По данным белорусского ведомства, с сентября 2021 года аналогичные заграждения, установленные на границах с Литвой, Латвией и Польшей, уже стали причиной гибели как минимум 52 животных. Конструкции, возведенные в рамках миграционного кризиса, призваны остановить нелегальное пересечение границ с белорусской стороны, однако, к сожалению, они также наносят серьезный урон дикой природе.
Напомним, что заградительные заборы на границах стран Балтии и Беларуси были установлены из-за миграционного кризиса, который создает режим Александра Лукашенко для дестабилизации границы Европейского Союза и ситуации внутри ЕС .