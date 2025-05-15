ВИДЕО: еще одна жертва напряженных отношений - на границе Литвы и Беларуси погиб лось
фото: Скриншот видео
Животное умерло от кровопотери.
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ВИДЕО: еще одна жертва напряженных отношений - на границе Литвы и Беларуси погиб лось

Отдел новостей

Otkrito.lv

10 мая в Островецком районе Беларуси произошел трагический случай - переходящий белорусско-литовскую границу лось погиб, запутавшись в заградительном сооружении, сообщила погранслужба Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси, инцидент был зафиксирован системой видеонаблюдения погранзаставы. На кадрах видно, как дикое животное пытается преодолеть границу, направляясь из Литвы в Беларусь, однако запутывается в так называемом ограждении из колючей проволоки, установленном на границе. Прибывший на место пограничный наряд обнаружил, что лось погиб от кровопотери.

В Беларуси опубликовали видео, на котором лоси пытаются преодолеть заградительный забор.

По данным белорусского ведомства, с сентября 2021 года аналогичные заграждения, установленные на границах с Литвой, Латвией и Польшей, уже стали причиной гибели как минимум 52 животных. Конструкции, возведенные в рамках миграционного кризиса, призваны остановить нелегальное пересечение границ с белорусской стороны, однако, к сожалению, они также наносят серьезный урон дикой природе.

Напомним, что заградительные заборы на границах стран Балтии и Беларуси были установлены из-за миграционного кризиса, который создает режим Александра Лукашенко для дестабилизации границы Европейского Союза и ситуации внутри ЕС . 

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