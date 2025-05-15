Официально: в средней школе можно отказаться от русского языка как второго иностранного

Ученики, которые до 2026/2025 учебного года приступили к изучению русского языка как второго иностранного, получат возможность продолжить его освоение до окончания средней школы, но не позднее чем до конца 2026/2027 учебного года по программам общего среднего образования и профессионального образования и не позднее чем до конца 2027/2028 учебного года по программам среднего профессионального образования.