Теракт в Израиле: мать трех детей убита по дороге в роддом, младенца удалось спасти

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел предварительное расследование на месте теракта в Самарии. Он отдал приказ силам продолжать окружение, комендантский час и охоту на террористов, а также продолжать интенсивную контртеррористическую деятельность в районе. "Это серьезное и болезненное нападение, в результате которого израильская гражданка была убита по пути в родильное отделение. Я разделяю глубокую скорбь семьи. Мы ведем широкомасштабную борьбу с терроризмом в Иудее и Самарии, и мы будем продолжать это делать. Мы используем все наши инструменты и доберемся до убийц, чтобы свести с ними счеты".