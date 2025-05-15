Теракт в Израиле: мать трех детей убита по дороге в роддом, младенца удалось спасти
В больнице в ночь на 15 мая в Израиле скончалась беременная женщина, которая вместе с супругом попала под огонь террористов, направляясь в роддом.
Врачи извлекли младенца, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. 40-летний муж израильтянки также был ранен, но его жизнь вне опасности. Незадолго до теракта он отправил на работу сообщение, в котором уведомил, что не сможет выйти завтра, так как направляется с женой в роддом, пишет Vesty.co.il.
Утром было сообщено, что погибшая - Цеэла Гез, мать трех детей, которая работала в местной поликлинике. Она была беременна четвертым ребенком, в роддом направлялась с супругом Хананэлем.
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехали супруги, был обстрелян на шоссе № 446. Службе скорой помощи сообщили, что женщина находится в критическом состоянии, а мужчина пострадал тяжело (позже было уточнено, что ранение было легким).
В зоне огня, который велся из двигавшейся навстречу машины, оказались три автомобиля с израильскими номерными знаками. Пострадали только находившиеся в одной из них - беременная женщина и ее супруг.
Сообщение о раненых поступило в диспетчерскую скорой в 22:01. Парамедик Эрез Фогель рассказал журналистам: "Мы выехали на амбулансе из ближайшего поселения и быстро прибыли на место происшествия. На обочине дороги стояла обстрелянная машина. За рулем находился мужчина в полном сознании, получивший пулевые ранения, рядом с ним на переднем сиденье - женщина в тяжелом состоянии. Раненый водитель пытался оказать ей первую помощь, остановить кровотечение. Мы извлекли раненых из машины и провели на месте срочные процедуры. Затем мы поместили их в реанимобиль и доставили в больницу. Состояние женщины было квалифицировано как критическое, по дороге мы продолжали попытки реанимации".
Начальник Генерального штаба на месте теракта в Самарии сказал: "Мы продолжим нашу контртеррористическую деятельность, мы найдем убийц и их отправителей и привлечем их к ответственности".
Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел предварительное расследование на месте теракта в Самарии. Он отдал приказ силам продолжать окружение, комендантский час и охоту на террористов, а также продолжать интенсивную контртеррористическую деятельность в районе. "Это серьезное и болезненное нападение, в результате которого израильская гражданка была убита по пути в родильное отделение. Я разделяю глубокую скорбь семьи. Мы ведем широкомасштабную борьбу с терроризмом в Иудее и Самарии, и мы будем продолжать это делать. Мы используем все наши инструменты и доберемся до убийц, чтобы свести с ними счеты".