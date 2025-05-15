Стратегический бомбардировщик США B-52 совершит низкий пролет над Латвией: где его можно будет увидеть?

Безопасность Балтии имеет ключевое значение для стабильности всего евроатлантического региона. Этот пролет отражает союзническое сотрудничество, направленное на поддержание мира, усиление сдерживания и обеспечение безопасности и благополучия в регионе Балтийского моря.