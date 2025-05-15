Стратегический бомбардировщик США B-52 совершит низкий пролет над Латвией: где его можно будет увидеть?
В пятницу, 16 мая, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress выполнит низкий пролет над Латвией. Около 12:00 он будет виден над памятником Свободы в Риге, а примерно через 5 минут — над военной базой "Лиелварде".
Этот пролет является частью миссии Bomber Task Force Europe, которая подчеркивает приверженность США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.
B-52H будет лететь в одном строю с истребителями, выполняющими миссию патрулирования воздушного пространства Балтии в рамках НАТО. Многонациональный пролет символизирует сплоченность союзников и координацию воздушных операций для укрепления региональной безопасности.
Безопасность Балтии имеет ключевое значение для стабильности всего евроатлантического региона. Этот пролет отражает союзническое сотрудничество, направленное на поддержание мира, усиление сдерживания и обеспечение безопасности и благополучия в регионе Балтийского моря.
Время пролета может измениться в зависимости от погодных условий или оперативных требований.