В гости к президенту! В рамках Ночи музеев в Рижском замке покажут залы, куда обычно не пускают

Вход в предзамковую часть Рижского замка, где расположена резиденция президента, будет через ворота замка со стороны Замковой площади. На входе будет проводиться проверка безопасности. Канцелярия президента Латвии просит не приносить с собой крупные сумки, продукты питания, животных и металлические предметы, а также быть терпеливыми — из-за традиционно большого интереса, возможно, придется подождать в очереди.