В гости к президенту! В рамках Ночи музеев в Рижском замке покажут залы, куда обычно не пускают
17 мая с 15:00 до 24:00 в Рижском замке пройдет ежегодная акция Ночь музеев. Для посещения будет открыта часть Рижского замка, где расположена резиденция президента Латвии.
Во время Ночи музеев можно будет осмотреть как представительские, так и рабочие залы Рижского замка: парадный вестибюль, Рижскую комнату, комнату Доротеи, Гербовый зал, Зеленый зал, Голубое фойе, Белый зал, зал аккредитации послов, кабинет Чаксте, Праздничный зал и Зал подарков. Также будет возможность увидеть высшие государственные награды Латвии, больше узнать о деятельности президента и принять участие в познавательных активностях.
Гостей Рижского замка порадуют музыкальные выступления. В мероприятии примут участие: оркестр Земессардзе и танцевальный ансамбль Земессардзе Bramaņi, ансамбль народного танца Lielupe, шоу-брасс ансамбль Штабного оркестра Национальных вооруженных сил, группа марширующих барабанщиков школы барабанов Анджея Граудиса Drumline Latvia, духовой ансамбль оркестра Земессардзе, ансамбль Light Edition, кларнетовый квартет Quattro Differente, саксофонный квартет, хор Земессардзе Stars, классический квинтет и джазовый ансамбль оркестра Земессардзе.
Вход в предзамковую часть Рижского замка, где расположена резиденция президента, будет через ворота замка со стороны Замковой площади. На входе будет проводиться проверка безопасности. Канцелярия президента Латвии просит не приносить с собой крупные сумки, продукты питания, животных и металлические предметы, а также быть терпеливыми — из-за традиционно большого интереса, возможно, придется подождать в очереди.