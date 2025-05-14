Арвил Ашераденс.
В Латвии
Вчера 21:13
Латвия привлечет миллиард евро на международных финансовых рынках с помощью новых пятилетних облигаций
В среду Государственная казна выпустила на международных финансовых рынках пятилетние еврооблигации Латвии, привлекая финансирование в размере одного миллиарда евро.
Облигации были выпущены с доходностью 2,971% и фиксированной купонной ставкой 2,875%. Общий спрос на еврооблигации Латвии более чем в три раза превысил проданный объем, превысив 3 миллиарда евро. Облигации купили 90 инвесторов из европейских стран, включая Германию, Великобританию, страны Бенилюкса, Скандинавские страны и другие.
Ведущими банками выпуска были BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE и JP Morgan. Латвия возвращается на международные рынки капитала, сообщил министр финансов Арвил Ашераденс в социальных сетях.