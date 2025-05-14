Латвия привлечет миллиард евро на международных финансовых рынках с помощью новых пятилетних облигаций

Облигации были выпущены с доходностью 2,971% и фиксированной купонной ставкой 2,875%. Общий спрос на еврооблигации Латвии более чем в три раза превысил проданный объем, превысив 3 миллиарда евро. Облигации купили 90 инвесторов из европейских стран, включая Германию, Великобританию, страны Бенилюкса, Скандинавские страны и другие.