Кто-то должен понимать, что говорит враг: депутат о том, почему русский можно оставить в школах
В Латвии продолжаются дискуссии о статусе русского языка в системе образования. Депутат Сейма Эдгар Таварс призывает к взвешенному подходу.
В передаче TV24 "Ziņu TOP" Эдгар Таварс подчеркнул необходимость реалистично оценить возможности школ и учителей в контексте отказа от русского языка как второго иностранного. Он отметил, что понимание русского языка может сохранять ценность в Латвии, в том числе и с точки зрения национальной безопасности.
По словам депутата, общество должно понимать, «что говорит враг», поэтому русский язык можно сохранить в качестве факультативного предмета.
При этом он выразил предпочтение в пользу внедрения альтернатив, таких как немецкий или испанский языки. Эти языки, по его мнению, обладают более широкими перспективами в плане культуры, экономики и международных связей.
Таварс также призывает учитывать не только политические цели, но и реальные возможности школ. Многие учебные заведения, по его словам, пока не могут обеспечить качественное преподавание других иностранных языков из-за нехватки квалифицированных кадров. Он заключил, что при наличии достаточной педагогической подготовки немецкий и испанский языки могли бы стать предпочтительными вариантами для молодежи, открывающими более широкие перспективы в будущем.