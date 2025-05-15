Кто-то должен понимать, что говорит враг: депутат о том, почему русский можно оставить в школах

Таварс также призывает учитывать не только политические цели, но и реальные возможности школ. Многие учебные заведения, по его словам, пока не могут обеспечить качественное преподавание других иностранных языков из-за нехватки квалифицированных кадров. Он заключил, что при наличии достаточной педагогической подготовки немецкий и испанский языки могли бы стать предпочтительными вариантами для молодежи, открывающими более широкие перспективы в будущем.