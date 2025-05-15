Одним еще холодно, другим - уже жарко: когда же в Риге начнут отключать батареи?
В Риге постепенно завершается отопительный сезон, вызывая разную реакцию среди жильцов: одни жалуются на холод, другие открывают окна из-за жары. Вопрос отключения отопления решается как централизованно, так и по инициативе самих домов.
В некоторых домах Риги начали отключать отопление, и жильцы жалуются на холод. В то же время жители других домов, где батареи все еще включены, вынуждены открывать окна, рассказал директор Управления по предоставлению услуг Rīgas namu pārvaldnieks Юрий Тукиш. «Ориентируясь на прогнозы погоды, мы планируем отключение отопления с 19 мая. Этот процесс займет примерно три дня. Однако, уже сейчас некоторые здания отключились от отопления по собственной инициативе: если общество жильцов решит, что это необходимо, отопление можно отключить и раньше. А в Резекне, например, центральное отопление отключили, а затем включили обратно — люди мерзли», — говорит специалист.
В большинстве рижских домов система центрального отопления работает автоматически — она отключается, если температура воздуха на улице достигает 12 градусов. Однако, есть и такие дома, где отопление включается мануально. В некоторых из таких домов этим летом Rīgas namu pārvaldnieks собирается ставить автоматику. Кроме того, на лето запланированы и обычные ремонтные работы, сообщает LSM+.
По словам Тукиша, ситуация с оплатой счетов за отопление в этом году несколько лучше, чем в прошлом. «Конечно, есть квартиры с задержками платежей. Но в целом дисциплина платежей улучшается. 98,7% счетов за январь были оплачены жильцами вовремя. Правда, и тариф в этом году был немного ниже, чем в прошлом».