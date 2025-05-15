Одним еще холодно, другим - уже жарко: когда же в Риге начнут отключать батареи?

В некоторых домах Риги начали отключать отопление, и жильцы жалуются на холод. В то же время жители других домов, где батареи все еще включены, вынуждены открывать окна, рассказал директор Управления по предоставлению услуг Rīgas namu pārvaldnieks Юрий Тукиш. «Ориентируясь на прогнозы погоды, мы планируем отключение отопления с 19 мая. Этот процесс займет примерно три дня. Однако, уже сейчас некоторые здания отключились от отопления по собственной инициативе: если общество жильцов решит, что это необходимо, отопление можно отключить и раньше. А в Резекне, например, центральное отопление отключили, а затем включили обратно — люди мерзли», — говорит специалист.