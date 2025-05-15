Кричал, оскорблял и унижал: после словесной перепалки с участием Абу Мери Кабинет министров введет этический кодекс

Ответ был подготовлен на письмо омбудсмена от 25 ноября 2024 года, в котором содержалось заключение по делу о нарушении запрета на дискриминацию по признаку пола. Омбудсмен проинформировал правительство о жалобе женщины, заявившей, что во время собрания она столкнулась с эмоциональным насилием со стороны должностного лица, что затронуло ее честь и достоинство и было дискриминацией. Эмоциональное насилие выражалось во вспышке гнева, криках, размахивании руками и ударах по столу, многократном выкрикивании имени заявительницы, угрозах, оскорблениях и унижениях.