Скандал из-за проехавшего через Латвию транзитом героина - в VID начаты дисциплинарные дела
В Латвии разгорается скандал вокруг пропущенной крупной партии героина. Служба государственных доходов инициировала дисциплинарные дела против должностных лиц, ответственных за контроль, чтобы установить причины упущения.
Служба государственных доходов (СГД, VID) решила возбудить дисциплинарные дела против нескольких должностных лиц по результатам служебного расследования о пропущенной в Латвии крупной партии героина, сообщила в среду на брифинге для СМИ генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.
Дисциплинарные дела будут начаты против двух таможенников за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также против нескольких (до семи) сотрудников Управления налогово-таможенной полиции за бездействие. На время дисциплинарного расследования чиновники продолжат выполнять свои обязанности, поскольку Шмите-Роке не видит причин для их отстранения на данном этапе. Шмите-Роке также заявила, что не может назвать имена чиновников.
Дисциплинарное расследование может длиться до месяца и при необходимости может быть продлено. "Правоохранительные органы не должны допускать, чтобы наркотики проходили через Латвию транзитом", - подчеркнула Шмите-Роке. Она добавила, что на данный момент нельзя сказать, была ли это безответственность или халатность, и это будет оцениваться в рамках дисциплинарного процесса.
Как сообщила начальник отдела внутреннего контроля СГД Эвита Уварова, коммссия в ходе служебной проверки не обнаружила никаких преднамеренных и злонамеренных действий должностных лиц, а также коррупционных рисков.
Как сообщалось, в начале февраля в Германии была задержана крупная 450-килограммовая партия героина, прибывшая на пароме из Лиепаи. О предполагаемой партии сообщили власти Нидерландов и Бельгии, информацию о ней получила и латвийская таможня, но задержана она была только в Германии.