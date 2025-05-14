Скандал из-за проехавшего через Латвию транзитом героина - в VID начаты дисциплинарные дела

Дисциплинарное расследование может длиться до месяца и при необходимости может быть продлено. "Правоохранительные органы не должны допускать, чтобы наркотики проходили через Латвию транзитом", - подчеркнула Шмите-Роке. Она добавила, что на данный момент нельзя сказать, была ли это безответственность или халатность, и это будет оцениваться в рамках дисциплинарного процесса.