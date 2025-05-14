Томми Кэш из Эстонии прошел в финал "Евровидения" - но удастся ли это нашим Tautumeitas? Последние прогнозы

Что касается общих прогнозов на победу в конкурсе, то лидером считается Швеция — у нее 55,6% шансов на победу. Если она выиграет, то конкурс второй раз за три года пройдет именно там. За ней следует Австрия с шансом 25%. Хорошие позиции и у Эстонии с песней "Espresso Macchiato" — вероятность попадания в топ-10 составляет 66,7%, по оценке Betsafe. Литве, в свою очередь, прогнозируется выход в финал, но без борьбы за высшие места — ее шансы оцениваются умеренно.