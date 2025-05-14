Томми Кэш из Эстонии прошел в финал "Евровидения" - но удастся ли это нашим Tautumeitas? Последние прогнозы
Пока внимание европейских спортивных болельщиков приковано к хоккею в Швеции и Дании, в швейцарском городе Базель активно продолжается подготовка к другому масштабному событию — песенному конкурсу "Евровидение". Среди участников — и латвийская группа Tautumeitas, которая уже совсем скоро выйдет на сцену.
Уже некоторое время Tautumeitas находятся в Базеле и интенсивно готовятся к своему выступлению, которое состоится в четверг вечером. К счастью, в этот день матчей латвийской хоккейной сборной не запланировано, так что латвийским зрителям не придется выбирать между двумя важными событиями. По сравнению с выступлением в Supernova (национальном отборе), сценические костюмы группы немного изменились, а также добавлены новые световые элементы — что неудивительно, ведь между отбором и финалом "Евровидения" номер часто дорабатывается.
Второй полуфинал "Евровидения" стартует в четверг в 22:00 по латвийскому времени. Вместе с латвийскими представительницами на сцену выйдут участники из Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.
Tautumeitas выступят четвертыми по счету, и чтобы попасть в финал, им необходимо попасть в десятку лучших — это решается голосованием жюри и зрителей.
Согласно прогнозам букмекеров Betsafe, выделяются восемь ярко выраженных фаворитов, которые почти наверняка попадут в финал. На оставшиеся два места претендуют восемь стран, среди которых и Латвия. Однако нельзя сказать, что Tautumeitas входят в число фаворитов — вероятность их выхода в финал оценивается в 47,6%.
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Что касается общих прогнозов на победу в конкурсе, то лидером считается Швеция — у нее 55,6% шансов на победу. Если она выиграет, то конкурс второй раз за три года пройдет именно там. За ней следует Австрия с шансом 25%. Хорошие позиции и у Эстонии с песней "Espresso Macchiato" — вероятность попадания в топ-10 составляет 66,7%, по оценке Betsafe. Литве, в свою очередь, прогнозируется выход в финал, но без борьбы за высшие места — ее шансы оцениваются умеренно.
В первом полуфинале, который уже состоялся в Базеле, соревновались 15 стран, из которых в финал прошли: Эстония, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. Не прошли в финал: Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр.