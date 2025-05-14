"Менструальные выходные" отменяются: депутаты не поддержали латвийских женщин

На заседание была приглашена автор инициативы Мария Ушканова, которая призналась, что она и ее подруги сталкивались с болезненными менструациями. По ее словам, почти 11 000 подписей, собранных за инициативу на сайте manabalss.lv, свидетельствуют о том, что проблема актуальна для многих женщин в стране. Она призвала депутатов комиссии взглянуть на проблему с точки зрения эмпатии. Даже если вопрос не будет поддержан для дальнейшего продвижения в парламенте, о нем наконец-то громко заговорили, и это первый шаг к более понимающему обществу, сказала Ушканова.