Синоптики предупреждают о сильном дожде в четверг вечером

В Латвии в течение дня будет идти сильный дождь, в Латгале осадки прекратятся. В районе Вентспилса существенных осадков не ожидается. В четверг на Курземском побережье и в Юрмале будет дуть умеренный северный ветер порывами до 17 метров в секунду, в Видземе - северо-восточный, а в Латгале и Селии ветер будет дуть с юга и запада. Погода будет пасмурной, максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов.