В Латвии воруют перила мостов - ущерб от подобного вандализма составляет сотни тысяч

В связи с кражами LVC обратилась в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело. Материальный ущерб компании оценивается почти в 13 тысяч евро. Следует отметить, что помимо финансовых потерь, кражи и акты вандализма в отношении дорожного и мостового оборудования напрямую влияют на безопасность дорожного движения и могут привести к трагическим происшествиям.