В Латвии воруют перила мостов - ущерб от подобного вандализма составляет сотни тысяч
Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщают, что злоумышленники похитили решетчатые вставки перил пешеходного моста через реку Трумпе на шоссе Лиепая рядом с Дурбе, а также моста через реку Аланде в окрестностях Гробини.
В связи с кражами LVC обратилась в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело. Материальный ущерб компании оценивается почти в 13 тысяч евро. Следует отметить, что помимо финансовых потерь, кражи и акты вандализма в отношении дорожного и мостового оборудования напрямую влияют на безопасность дорожного движения и могут привести к трагическим происшествиям.
В 2024 году общий ущерб, нанесенный государственному дорожному оборудованию, составил 538 934,67 евро. Значительная часть этих убытков возникла в результате краж и вандализма.
В прошлом году на государственных автодорогах были повреждены или украдены: 102 дорожных знака, 80 стоек для знаков, 1573 метра защитных барьеров, 2 автобусных павильона, 12 осветительных столбов, а также другие элементы оборудования.
Оборудование также пострадало в результате дорожно-транспортных происшествий. В качестве компенсации от виновников и страховых компаний было получено 248 616,99 евро. "Призываем водителей быть особенно внимательными и немедленно сообщать в Государственную полицию при обнаружении краж, а также информировать LVC, позвонив на круглосуточный бесплатный информационный телефон 80005555", — отмечает компания.