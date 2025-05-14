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В Латвии
Вчера 16:04
Кто сказал, что русские не хотят учить язык? Бесплатные курсы латышского в Риге заполнились почти мгновенно
Интерес рижан к изучению латышского языка продолжает расти, что подтверждает стремительный набор групп на бесплатные курсы.
Группы на бесплатные курсы латышского языка в Рижском образовательном и информационно-методическом центре были укомплектованы за несколько часов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Интерес рижан к этим курсам был очень высок, и уже в первый день приема заявок группы были заполнены к обеду. В осеннем семестре возможность изучать латышский язык получат 120 рижан.
Всего в этом году самоуправление организует курсы латышского языка для более чем 570 рижан.
С 2011 года на бесплатных курсах латышского языка, финансируемых самоуправлением, латышский язык выучили более 15 750 рижан. В этом году было поддержано четыре проекта на общую сумму 148 376 евро.