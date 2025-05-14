Кто сказал, что русские не хотят учить язык? Бесплатные курсы латышского в Риге заполнились почти мгновенно

Группы на бесплатные курсы латышского языка в Рижском образовательном и информационно-методическом центре были укомплектованы за несколько часов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Интерес рижан к этим курсам был очень высок, и уже в первый день приема заявок группы были заполнены к обеду. В осеннем семестре возможность изучать латышский язык получат 120 рижан.