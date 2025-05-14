"Плохой сигнал для Украины": по требованию Польши ЕС возвращает пошлины на украинские товары
О том, что Евросоюз готовится скоро отменить беспошлинный ввоз украинских товаров, сообщила газета Financial Times.
Как пишет "Медуза", ЕС собирается прекратить действие льготного беспошлинного режима, введенного для Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году в дополнение к соглашению о свободной торговле. Этот режим позволяет ввозить большинство украинских товаров в ЕС без взимания пошлин. Срок действия режима истекает через три недели, 6 июня.
Евросоюз решил прекратить действие специального торгового соглашения после того, как с такой инициативой выступила Польша, объяснив это интересами польских фермеров.
В дальнейшем ЕС намерен ввести переходные меры, которые будут действовать, пока стороны обновляют общее торговое соглашение. Дипломаты сообщили FT, что переходное предложение недавно представили странам ЕС, оно предполагает, что число беспошлинных квот на сельскохозяйственную продукцию резко сократится, а годовую беспошлинную квоту разделят на 12 ежемесячных квот.
«Это действительно плохой сигнал для Украины. Поиск решения продлится как минимум до октября», — заявил FT председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге.
Неудивительно, что идея ограничить украинский импорт пришла из Польши. В этой стране в последнее время усилились антиукраинские настроения.