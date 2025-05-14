"Плохой сигнал для Украины": по требованию Польши ЕС возвращает пошлины на украинские товары

Как пишет "Медуза", ЕС собирается прекратить действие льготного беспошлинного режима, введенного для Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году в дополнение к соглашению о свободной торговле. Этот режим позволяет ввозить большинство украинских товаров в ЕС без взимания пошлин. Срок действия режима истекает через три недели, 6 июня.