Церемония вручения "Балтийской премии"
13 мая в Латвийском Национальном художественном музее состоялась церемония вручения первой премии Baltijas balva / Baltic Awards.
ФОТО: Раймонд Паулс получил первую "Балтийскую премию"
Во вторник, 13 мая, в Латвийском Национальном художественном музее состоялась церемония вручения первой "Балтийской премии / Baltic Awards". В категории "Музыка" награда была присуждена Маэстро Раймонду Паулсу.
Премии вручались представителям Латвии, Литвы и Эстонии за вклад в развитие искусства, науки и архитектуры, подчеркивая значение региона в европейском контексте. В этом году "Балтийскую премию" получили: представитель Литвы — за значительный вклад в науку, представитель Латвии — за вклад в искусство и музыку, и представитель Эстонии — за достижения в архитектуре.
Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров (LaIPA) выдвинула в номинации "Музыка" трех кандидатов: Раймонда Паулса, Государственный академический хор Latvija и певца Донса. Победу одержал Маэстро Раймонд Паулс. Критерием выдвижения номинантов стали отчеты международных партнеров LaIPA о воспроизведении фонограмм латвийских исполнителей в 2024 году. При определении победителя учитывалась общая стоимость воспроизведений фонограмм в международных радиопрограммах и телепередачах в Литве, Эстонии, Польше, Германии и других странах Европейского союза.
Победителей определял экспертный комитет "Балтийской премии", в состав которого вошли: бывший президент Латвии, общественный деятель Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент Латвии, политик Валдис Затлерс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-премьер Эстонии Таави Рыйвас и президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш.
В комитете также работали президент Академии наук Литвы Юрас Банис, композитор Петерис Васкс, латвийский журналист и председатель правления Radio SWH Янис Шипкевицс, генеральный секретарь экспертного комитета и управляющий партнер адвокатского бюро Rödl & Partner в странах Балтии и Северной Европы Йенс Кристиан Пастиль, а также бывший экономический советник Вайры Вике-Фрейберги Сол Норман Букингольц. Председателем комитета является основательница фонда Baltijas balva / Baltic Awards, оперная певица Инесе Галанте.