ФОТО: Раймонд Паулс получил первую "Балтийскую премию"

Премии вручались представителям Латвии, Литвы и Эстонии за вклад в развитие искусства, науки и архитектуры, подчеркивая значение региона в европейском контексте. В этом году "Балтийскую премию" получили: представитель Литвы — за значительный вклад в науку, представитель Латвии — за вклад в искусство и музыку, и представитель Эстонии — за достижения в архитектуре.