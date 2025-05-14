Достаем зонты, накидки и резиновые сапоги: в ближайшую неделю каждый день в Латвии ожидаются дожди
На Латвию и соседние страны надвигается серия циклонов, которые принесут обильные осадки. В некоторых регионах возможны подтопления, а уровень воды в реках может значительно подняться.
В ближайшую неделю каждый день по крайней мере местами в Латвии ожидаются дожди, иногда - сильные, прогнозируют синоптики.
В странах Балтии погоду еще долго будут определять циклоны, поэтому ожидаются обильные дожди, количество осадков местами может превысить месячную норму. Широкого наводнения не прогнозируется; в некоторых регионах, где этой весной уже выпало много дождей, возможно скопление воды в низинах, а также затопление пойм.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в апреле и начале мая на большей части Видземе количество осадков превысило норму, самый сильный дождь был зарегистрирован в Огресгалсе. Повышенная влажность в апреле наблюдалась не только в Видземе, но и в Бауске и Стенде.
При этом на западе Курземе, в том числе в Лиепае и Вентспилсе, а также на юге Латгале, в том числе в Даугавпилсе, этой весной до сих пор царила засуха.
В ближайшее время обильные осадки ожидаются в среду вечером и в ночь на четверг в Латгале и на востоке Видземе, а также в четверг днем в Видземе и Земгале.
Кроме того, проливные дожди прогнозируются в бассейне Даугавы в Беларуси и России, поэтому на следующей неделе возможен значительный подъем уровня воды в Даугаве.
Согласно нынешним прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха в Латвии временами может приближаться к отметке +20 градусов, но в продолжение недели похолодает и в некоторые ночи не исключены заморозки. Средняя температура воздуха за неделю прогнозируется на три градуса ниже нормы.