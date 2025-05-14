Отказ от русского языка в школах - это нужно ученикам или политикам?

В средней школе Зенты Маурини в Гробине также усиленного интереса к отказу от русского языка нет: в прошлом году соответствующее заявление поступило от родителей лишь одного ученика основной школы, а в этом году такого не подал никто, говорит директор Лайла Рога. Но такое решение Сейма, по ее мнению, следует поддержать. Старшеклассники уже обращались к директору в связи с выбором другого второго иностранного языка, так как школа предлагает несколько языков: русский, немецкий, испанский и французский. Сейчас в средней школе 40 учеников изучают русский язык, 30 - немецкий, остальные - французский и испанский. "Это означает, что мы уже сейчас подготовились к тому моменту, когда преподавать русский язык уже будет нельзя", - подчеркивает Рога.