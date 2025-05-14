Публика в восторге от позы, в которой пассажир заснул в самолете. Рискнули бы так?
Дешевый перелет — не всегда комфортный перелет. Это доказывает поза, в которой один мужчина решил вздремнуть в самолете.
На видео, опубликованном в апреле пользователем TikTok с ником vsimpadel, видно пассажира, уснувшего во время рейса Ryanair в довольно необычной позе — с ногами, поднятыми на сиденье, телом на полу, и головой, просунутой под кресло впереди. В пояснении говорится: «Это возможно только если летишь Ryanair… Он так проспал весь трехчасовой перелет».
@vsimpadel When you fly with Ryanair everything can happens😂 Business class #fyp #flights #ryanair #crazy ♬ Anxiety Ely Oaks Remix Doechii - Ely Oaks
Был ли это гениальный ход или наоборот — глупость? Многие уже поспешили поделиться своими мнениями в комментариях. Положительных отзывов было удивительно много: людей восхищает это видео — они пишут, что этот мужчина, похоже, единственный, кто действительно наслаждается полетом. Другие шутят, что если бы они сами попытались уснуть в такой позе, то, скорее всего, застряли бы и остались так «до конца жизни». Несколько человек отмечают, что это единственный способ создать себе комфорт, потому что сиденья Ryanair очень неудобные.
Пользователь Oliver Maguire даже шутит, что это и есть «бизнес-класс Ryanair». Продолжая иронизировать, пишут, что Ryanair обязательно найдет способ потребовать с этого пассажира доплату за «дополнительное место для ног». Комментатор под ником Yvonne добавляет: «Не подавайте Ryanair идеи, за что еще можно брать деньги!» А кто-то другой замечает, что такая поза сна — распространенная практика среди солдат: быстрый и эффективный способ удобно вздремнуть и полностью восстановиться перед боем.
Есть и те, кому от такой «позы» становится плохо. Они отмечают, что пол в самолете «очень грязный» и «пахнет старыми носками» — «зачем вообще кто-то хочет на нем лежать?» Другие комментаторы указывают, что спать в такой позе опасно — так человек подвергает себя риску.