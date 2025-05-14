Публика в восторге от позы, в которой пассажир заснул в самолете. Рискнули бы так?

Был ли это гениальный ход или наоборот — глупость? Многие уже поспешили поделиться своими мнениями в комментариях. Положительных отзывов было удивительно много: людей восхищает это видео — они пишут, что этот мужчина, похоже, единственный, кто действительно наслаждается полетом. Другие шутят, что если бы они сами попытались уснуть в такой позе, то, скорее всего, застряли бы и остались так «до конца жизни». Несколько человек отмечают, что это единственный способ создать себе комфорт, потому что сиденья Ryanair очень неудобные.