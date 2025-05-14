Эвика Силиня: новые налоги или налоговые ставки в настоящее время не планируются

Силиня указала, что одной из приоритетных задач правительства было сокращение бюрократии, в том числе в банковском секторе, и увеличение объемов кредитования, поскольку это способствует росту экономики. Она напомнила, что в прошлом году был введен налог солидарности для банков, который можно не платить, если достигнут определенный объем оборота и кредитования. Премьер выразила удовлетворение тем, что объемы кредитования растут. "Просто увеличивая налоги, мы не сможем привлечь больше денег в латвийскую экономику. Важно, чтобы в целом в экономике страны стало больше финансирования", — заявила глава правительства.