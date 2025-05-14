Эвика Силиня: новые налоги или налоговые ставки в настоящее время не планируются
Новые налоги или изменения налоговых ставок в настоящее время не предусмотрены, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью передаче TV3 "900 секунд".
"Мы делаем это осознанно", — подчеркнула Эвика Силиня, комментируя налоговые вопросы, добавив, что, несмотря на это, обсуждения по теме периодически возникают. Премьер отметила, что на данный момент главная цель правительства — стимулировать латвийскую экономику, обогнать другие страны, в том числе за счет экономии и эффективного использования средств европейских фондов, и не допустить стагнации экономики.
Силиня указала, что одной из приоритетных задач правительства было сокращение бюрократии, в том числе в банковском секторе, и увеличение объемов кредитования, поскольку это способствует росту экономики. Она напомнила, что в прошлом году был введен налог солидарности для банков, который можно не платить, если достигнут определенный объем оборота и кредитования. Премьер выразила удовлетворение тем, что объемы кредитования растут. "Просто увеличивая налоги, мы не сможем привлечь больше денег в латвийскую экономику. Важно, чтобы в целом в экономике страны стало больше финансирования", — заявила глава правительства.
Эвика Силиня также подчеркнула, что при поиске средств экономии в текущем государственном бюджете существуют неприкосновенные группы, например мамы с детьми. Премьер объяснила, что правительство не намерено ухудшать доступность услуг для населения.
Как уже сообщалось ранее, для увеличения финансирования обороны и безопасности правительство во вторник решило создать Фонд обороны и безопасности. Согласно принятому решению, с 2026 года Кабинет министров планирует направлять до 5% от ВВП на нужды национальной обороны, выполнение целей НАТО, а также военную поддержку Украине.