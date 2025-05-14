За торжественную встречу создателей фильма "Поток" у памятника Свободы рижане заплатили почти 50 000 евро
Мероприятие по встрече команды мультфильма "Поток" у памятника Свободы обошлось самоуправлению почти в 50 000 евро, согласно информации, предоставленной депутатам Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы.
Согласно имеющимся у депутатов данным, на организацию мероприятия планировалось выделить до 50 000 евро. В четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы примет решение о выделении 49 999,75 евро на финансирование организации мероприятия.
Встреча команды "Потока" у памятника Свободы (05.03.25)
В среду вечером у памятника Свободы собрались несколько сотен человек, чтобы встретить создателей анимационного фильма «Поток».
Мультфильм "Поток" стал первой латвийской кинолентой, когда-либо номинированной на премию Американской киноакадемии, и получил "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Фильм удостоился более чем 70 международных наград, в том числе премии Европейской киноакадемии, "Золотого глобуса", французской кинонаграды "Сезар" и других. "Поток" демонстрировался в кинотеатрах 45 стран, в Латвии его посмотрели более 330 000 зрителей, по всему миру — свыше 3 миллионов.
После получения "Оскара" творческая команда фильма была торжественно встречена у памятника Свободы.
Анимационный фильм "Поток" — это созданная в 3D-анимации история об индивидуалисте Коте, который во время большого наводнения вынужден покинуть дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, Коту приходится изменить свои привычки и начать сотрудничество с Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.