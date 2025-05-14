За торжественную встречу создателей фильма "Поток" у памятника Свободы рижане заплатили почти 50 000 евро

Мультфильм "Поток" стал первой латвийской кинолентой, когда-либо номинированной на премию Американской киноакадемии, и получил "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Фильм удостоился более чем 70 международных наград, в том числе премии Европейской киноакадемии, "Золотого глобуса", французской кинонаграды "Сезар" и других. "Поток" демонстрировался в кинотеатрах 45 стран, в Латвии его посмотрели более 330 000 зрителей, по всему миру — свыше 3 миллионов.