Съехала с дороги и влетела в деревья: в Клейсты пьяная автоледи устроила аварию
Одна из полос движения на улице Ратсупитес в Клейсты вчера утром была перекрыта. Причина — внедорожник, лежащий на боку в придорожных деревьях. Возможно, на момент аварии солнце находилось низко над горизонтом и ослепило водителя, но, скорее всего, виноват алкоголь: в крови автоледи было обнаружено значительное превышение допустимой нормы.
Неподалеку от асфальтированной площадки, усыпанной зелеными листьями, среди деревьев скрывался разбитый внедорожник. Во время столкновения от машины разлетелись детали, усеяв близлежащую территорию. Автомобиль лежал на боку и был почти незаметен, но аварийные огни были включены — чтобы предупредить внимательных прохожих о случившемся, сообщает «Degpunktā».
Судя по следам на траве, водитель двигалась со стороны Бабите. Удар был настолько сильным, что с нескольких деревьев содрало кору, одно дерево было сломано, а забор — разрушен. Предположительно, причиной ДТП стало состояние сильного алкогольного опьянения.
Как сообщает Государственная полиция, за рулем находилась женщина, которая уже к шести утра была в состоянии сильного алкогольного опьянения: «Водитель автомобиля Land Rover съехала с проезжей части и врезалась в дерево. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские установили, что женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения — в крови было около двух промилле. Водитель задержана, против нее начат уголовный процесс за вождение в нетрезвом виде».
Спустя некоторое время на место происшествия прибыли рабочие, которые приступили к уборке проезжей части и прилегающей территории.