Съехала с дороги и влетела в деревья: в Клейсты пьяная автоледи устроила аварию.

Как сообщает Государственная полиция, за рулем находилась женщина, которая уже к шести утра была в состоянии сильного алкогольного опьянения: «Водитель автомобиля Land Rover съехала с проезжей части и врезалась в дерево. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские установили, что женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения — в крови было около двух промилле. Водитель задержана, против нее начат уголовный процесс за вождение в нетрезвом виде».