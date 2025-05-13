Ринкевич: учебники должны быть доступными и качественными
Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в издательство Apgāds Zvaigzne ABC подчеркнул необходимость сотрудничества государственного и частного сектора для своевременной и качественной подготовки учебников, сохраняя при этом традицию чтения книг.
Государственный и частный сектор должны найти эффективную модель сотрудничества для своевременной и качественной подготовки учебников, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник посетил помещения Apgāds Zvaigzne ABC в Риге и ознакомился с работой издательства. Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, президент отметил, что хотя требования современной эпохи и стремительный ритм жизни заставляют переключиться на цифровые инструменты и онлайн-материалы, традицию чтения книг нужно сохранить.
Во время визита Ринкевич встретился с председателем правления Apgāds Zvaigzne ABC Вией Килблокой и познакомился с работниками издательства, которые создают учебные материалы.
Президент подчеркнул, что издательства являются важным участником в цепи обеспечения учебными пособиями школ. По его мнению, нынешняя ситуация с недостачей учебников должна заставить государственный и частный сектор найти эффективную модель сотрудничества для своевременной и качественной подготовки учебников, эффективного рецензирования и как можно более быстрого снабжения ими школ.
Президент осмотрел помещения редакторов, художников, корректоров и других структурных подразделений издания и был ознакомлен с процессом обработки рукописей, при этом особое внимание было уделено работе команды по подготовке учебных материалов.