Ринкевич: учебники должны быть доступными и качественными

Государственный и частный сектор должны найти эффективную модель сотрудничества для своевременной и качественной подготовки учебников, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник посетил помещения Apgāds Zvaigzne ABC в Риге и ознакомился с работой издательства. Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, президент отметил, что хотя требования современной эпохи и стремительный ритм жизни заставляют переключиться на цифровые инструменты и онлайн-материалы, традицию чтения книг нужно сохранить.