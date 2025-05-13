Фальшивые лекарства на продажу: соцсети стали смертельно опасным оружием мошенников

"Девочки, у меня остался детский сироп от кашля, отдам за мороженое", - говорится в посте в некоей группе в Facebook. Другой пользователь социальных сетей призывает людей купить якобы эффективную мазь для облегчения боли в шее. Люди продают различные средства для профилактики проблем с фертильностью, с потенцией, устранения симптомов менопаузы, снижения зависимости от кортизола, контроля тревожности и других недугов, которые часто поражают людей в сегодняшнее бурное время. Подобные посты можно читать в виртуальной среде каждый день. Возможно, в первом случае лекарство, а именно сироп от кашля, действительно осталось и человек хочет его отдать без какого-либо нечестного умысла, но в других случаях покупка необходимых таблеток и микстур "с рук" может иметь плачевные последствия. В лучшем случае в упаковке будет дешевое вещество, не дающее желаемого эффекта.