"Это не просто мировые тенденции!" - главу Банка Латвии беспокоит стремительный рост цен на продукты

Комментируя данные по инфляции за апрель, Казакс сказал, что рост потребительских цен на 3,9% в апреле этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказался быстрее, чем ожидалось, однако Латвия не уникальна, так как, например, в Эстонии инфляция достигла 5%, а в Литве превысила 4%. Он также отметил, что хотя уровень инфляции вызывает опасения, Банк Латвии ожидает, что в следующие месяцы этого года инфляция снизится.