Всех желающих приглашают узнать больше о хосписной помощи в Латвии
Благотворительная организация Hospiss LV 21 мая в 11:00 проведет День открытых дверей в своем новом офисе в Риге, на бульваре Райня, 11, чтобы проинформировать о предоставлении хосписной помощи.
Как отмечают в организации, хосписная помощь в Латвии — сравнительно новая услуга, однако интерес общества к ней значительно вырос. В рамках Дня открытых дверей в этом году будет возможность узнать, что такое хосписная помощь, выслушать истории из опыта, освоить практические советы по использованию технических вспомогательных средств и позиционированию пациента, понять важность психоэмоциональной и духовной поддержки в хосписной помощи, а также узнать больше о волонтерской деятельности.
Мероприятие предназначено как для тех, кто уже сейчас сталкивается с уходом за близким человеком в завершающем этапе жизни, так и для тех, кто только хочет понять суть хосписной помощи и как можно в нее вовлечься. Программа мероприятия рассчитана на всех — как на специалистов в области здравоохранения, социальных работников и волонтеров, так и на жителей, желающих узнать, что такое хосписная помощь.
Соучредитель Hospiss LV Илзе Зосуле отмечает, что мероприятие задумано как время для осмысления вопроса завершения жизни, который часто откладывается на потом, до тех пор пока человек внезапно не оказывается вынужденным думать об этом.
Зосуле подчеркивает, что на мероприятии будет возможность задать вопросы, которые в повседневной жизни бывает страшно задать, и получить ответы от тех, кто ежедневно работает в хосписной помощи.
Hospiss LV — благотворительная организация, цель которой — подчеркнуть важность паллиативной и хосписной помощи и добиться того, чтобы государство обеспечивало достойную смерть каждому жителю Латвии, финансируя медицинскую и социальную помощь тяжело больным и неизлечимым пациентам. Фонд развивает и совершенствует волонтерское движение — обучено более 250 волонтеров, которые активно участвуют в благотворительных проектах.