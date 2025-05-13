Всех желающих приглашают узнать больше о хосписной помощи в Латвии

Мероприятие предназначено как для тех, кто уже сейчас сталкивается с уходом за близким человеком в завершающем этапе жизни, так и для тех, кто только хочет понять суть хосписной помощи и как можно в нее вовлечься. Программа мероприятия рассчитана на всех — как на специалистов в области здравоохранения, социальных работников и волонтеров, так и на жителей, желающих узнать, что такое хосписная помощь.