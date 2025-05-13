Из-за войн и климата число вынужденных переселенце в мире достигло небывалой цифры

При этом 90 процентов вынужденных переселенцев в 2024 году (почти 73,5 млн) стали таковыми из-за конфликтов и насилия, указывается в документе. Это на 80 процентов больше, чем в 2018 году. Только в Судане, охваченном гражданской войной, насчитывается 11,6 млн внутренне перемещенных лиц - больше, чем в какой-либо другой стране. В Сирии этот показатель составил 7,4 млн, в Колумбии - 7,3 млн, в Демократической Республике Конго - 6,2 млн, в Йемене - 4,8 млн человек.