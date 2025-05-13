ВИДЕО: мужчина поплатился за исполнение запрещенной "Катюши" у Саласпилсского мемориала
В этом году празднования 9 мая в Латвии прошли очень скромно и тихо, однако инцидент в Саласпилсском мемориале, связанный с публичным исполнением известной песни "Катюша", вызвал общественное внимание.
В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно, как мужчина поет советскую песню военных лет «Катюша», что в нынешние времена считается прославлением военной агрессии РФ. На видео видно, как уже в середине песни к спонтанному исполнителю подходят сотрудники Государственной полиции (ГП). Из-за расстояния не слышно, о чем именно разговаривает мужчина с правоохранителями, но последующие действия ясно показывают, что стороны быстро приходят к взаимному согласию и мужчина, не показывая страха, вместе с полицейскими покидает импровизированную «сцену» и территорию мемориала.
Ранее сообщалось, что по оценке служб правопорядка, 9 мая и связанные с ним мероприятия в Латвии прошли без серьезных инцидентов. Службы не допустили существенных угроз общественной безопасности.
Государственная полиция в связи с 9 мая во всех регионах Латвии начала 67 административных производств и задержала восемь человек. При этом полиция указывает, что общее количество административных дел будет значительно больше, так как в настоящее время анализируется множество возможных нарушений в интернете.