ВИДЕО: мужчина поплатился за исполнение запрещенной "Катюши" у Саласпилсского мемориала

В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно, как мужчина поет советскую песню военных лет «Катюша», что в нынешние времена считается прославлением военной агрессии РФ. На видео видно, как уже в середине песни к спонтанному исполнителю подходят сотрудники Государственной полиции (ГП). Из-за расстояния не слышно, о чем именно разговаривает мужчина с правоохранителями, но последующие действия ясно показывают, что стороны быстро приходят к взаимному согласию и мужчина, не показывая страха, вместе с полицейскими покидает импровизированную «сцену» и территорию мемориала.