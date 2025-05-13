Депутат Сейма: "Национальная железная дорога находится под угрозой остановки"
Если не принять срочные меры, движение поездов в Латвии может полностью остановиться — об этом предупреждает депутат Сейма и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс. По его словам, техническое состояние железнодорожной инфраструктуры критическое, а происшествия, подобные недавнему возгоранию поезда Vivi, — лишь следствие многолетнего бездействия.
«Все провода устарели — они "не натянуты как струна", и опоры тоже в плохом состоянии. Когда по такому железнодорожному полотну пускают новые поезда Vivi, общество винит именно поезда, но на самом деле Vivi могут загореться именно из-за плохого состояния железной дороги», — пояснил Кулбергс в эфире передачи TV24 «Ziņu TOP».
Он добавил, что деньги на ремонт были еще в 2019 году, но они не были эффективно использованы. «Мы должны были заняться этим уже давно. Деньги были выделены, все было готово. Сейчас эти средства перенаправляются на заделывание бетонных дыр в проекте Rail Baltica», — отметил депутат.
По его мнению, хорошо, что государство финансирует Rail Baltica, но это не решает национальные проблемы. «Национальная железная дорога находится под угрозой остановки — и это правда, если не будет инвестиций. У нас 19 миллионов пассажиров в год, которые передвигаются локально. Они находятся под угрозой, их передвижение под угрозой — уже сейчас, и эта ситуация критична в долгосрочной перспективе», — заявил Кулбергс. По его словам, действовать нужно немедленно — шаг за шагом, чтобы исправить ситуацию.