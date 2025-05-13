Депутат Сейма: "Национальная железная дорога находится под угрозой остановки"

По его мнению, хорошо, что государство финансирует Rail Baltica, но это не решает национальные проблемы. «Национальная железная дорога находится под угрозой остановки — и это правда, если не будет инвестиций. У нас 19 миллионов пассажиров в год, которые передвигаются локально. Они находятся под угрозой, их передвижение под угрозой — уже сейчас, и эта ситуация критична в долгосрочной перспективе», — заявил Кулбергс. По его словам, действовать нужно немедленно — шаг за шагом, чтобы исправить ситуацию.