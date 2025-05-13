Ренат ушел за спичками, а вернувшись, нашел друга мертвым у озера: трагедия на Югле
Каждый год в Латвии тонет более сотни человек. Очередной трагический случай, о котором рассказывает передача "Degpunktā", не связан напрямую с купанием — скорее, это результат равнодушия к собственной жизни и алкогольного опьянения у воды.
Ренат сидел на солнце у озера Юглас и ждал, когда сможет забрать свое одеяло. Однако оно оказалось рядом с телом его погибшего друга, и сотрудники службы неотложной помощи запретили приближаться, пока место не осмотрит полиция.
По предварительным данным, смерть мужчины не была насильственной — он, предположительно, утонул. Его тело из воды достали медики после звонка одного из рыбаков. На место они прибыли первыми. Последним живым мужчину видел именно Ренат. «Он что-то спрашивал, сигареты просил. Я ушел за спичками. Не знаю… Он был пьяный», — рассказал Ренат.
По его словам, тело лежало в воде затылком к небу. Оно находилось там уже так долго, что у медиков не было ни малейших шансов провести реанимацию. «Я около часа ходил за спичками», — добавил Ренат. На вопрос журналиста, все ли у него в порядке, он ответил: «Да, просто хочу забрать свое одеяло».
Полиция прибыла спустя несколько десятков минут, допросила Рената. На данный момент признаков преступления не выявлено.
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила: «Погибшему предположительно от 40 до 45 лет. В настоящее время полиция устанавливает его личность. На теле мужчины нет внешних признаков насильственной смерти, однако, как это обычно происходит в подобных случаях, начат уголовный процесс».