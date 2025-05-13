Ренат ушел за спичками, а вернувшись, нашел друга мертвым у озера: трагедия на Югле

По его словам, тело лежало в воде затылком к небу. Оно находилось там уже так долго, что у медиков не было ни малейших шансов провести реанимацию. «Я около часа ходил за спичками», — добавил Ренат. На вопрос журналиста, все ли у него в порядке, он ответил: «Да, просто хочу забрать свое одеяло».