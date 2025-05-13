Для движения открыт временный мост через Салацу в Салацгриве
В Салацгриве после ремонта вновь открыт временный мост через реку Салаца, однако ограничения для тяжеловесного транспорта остаются.
Временный мост через реку Салаца в Салацгриве вновь открыт для движения транспорта после завершения ремонтных работ, сообщили представители Latvijas valsts ceļi (LVC). По сообщению предприятия, движение по временному мосту организовано с помощью светофоров в реверсивном порядке.
Движение по временному мосту по-прежнему закрыто для транспортных средств тяжелее 44 тонн.
Объездной маршрут для таких автомобилей проходит через Лимбажи и Алою. Для большегрузных автомобилей движение через реку Салаца в Салацгриве будет восстановлено после открытия нового моста.
Представители LVC отмечают, что строительные работы по возведению нового моста продолжаются. Существующий мост будет полностью снесен и заменен новым четырехпролетным сталежелезобетонным балочным мостом с новыми опорами и стальными балками. Строительные работы должны быть завершены осенью 2025 года.
В Салацгриве с 6 мая на неделю был закрыт для движения транспорта временный мост через реку Салаца, чтобы укрепить настил проезжей части, который регулярно трескается от транспортной нагрузки.