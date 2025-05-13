Президент США Дональд Трамп может принять участие в переговорах Украины и России в Турции

"Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не уклонятся от этой встречи. И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп был с нами на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Мы можем многое изменить", – написал Зеленский в Telegram.