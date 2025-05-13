Президент США Дональд Трамп может принять участие в переговорах Украины и России в Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность лично присутствовать на мирных переговорах между Украиной и Россией, которые, как ожидается, состоятся в четверг в Турции.
Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп сказал, что "подумывал действительно полететь туда", но при этом признал, что "не знает, где он будет в четверг".
"Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я считаю, что переговоры между Россией и Украиной в четверг в Турции дадут хороший результат", – отметил Трамп.
"Я верю, что оба лидера будут там. Думаю о возможности полететь. Не знаю, где я буду в четверг. У меня очень много встреч. Но я действительно рассматриваю эту поездку", – добавил он.
По словам Трампа, он верит, что Россия согласится на 30-дневное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поддерживает намерение Трампа прибыть в Стамбул на переговоры.
"Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не уклонятся от этой встречи. И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп был с нами на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Мы можем многое изменить", – написал Зеленский в Telegram.