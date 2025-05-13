"Такой стресс, что хоть плачь!" Из-за медленной продажи билетов в автобус люди в рижских пригородах опаздывают на работу и к врачу

Как поясняет руководитель отдела коммуникаций государственного предприятия Autotransporta direkcija (ATD) Виктор Закис, ATD не может комментировать действия третьих сторон, поскольку не регулирует поставщиков услуг перевозчика. Однако после получения жалоб они связались с перевозчиком, который сообщил, что сейчас ведется работа по внедрению новой кассовой системы и устранению выявленных проблем, не проявившихся до ввода в ежедневную эксплуатацию. Перевозчик осознает серьезность ситуации и тесно сотрудничает с ATD, которая потребовала устранить проблему в кратчайшие сроки. По имеющейся информации, ожидается, что проблемы с переходом на новую кассовую систему будут устранены уже на этой неделе.