"Такой стресс, что хоть плачь!" Из-за медленной продажи билетов в автобус люди в рижских пригородах опаздывают на работу и к врачу
Жительница Адажского края обратилась в Jauns.lv с тревожным письмом, описав тяжелую ситуацию, в которой оказались пассажиры, ежедневно пользующиеся региональными автобусами.
По ее словам, в Адажи, Царникаве, Гаркалне, Балтэзере и других местах были заменены автоматы по продаже билетов в общественном транспорте, однако их медлительность стала настоящим испытанием как для водителей, так и для пассажиров.
«Билеты продают водители. А эти аппараты очень, очень медленные! На одного человека уходит примерно полторы минуты», – пишет возмущенная женщина, добавляя, что из-за этого автобусы не придерживаются расписания, а сама поездка стала значительно дольше, чем раньше.
В качестве примера она приводит случай, когда утром автобус должен был прибыть на остановку в 07:40, но подъехал только в 07:56 и уехал в 08:24. Это напрямую повлияло на ее своевременное прибытие на работу.
Проблема отразилась и на жизни семьи. Перед Пасхой, несмотря на тщательное планирование и выбор более раннего автобуса, женщина с дочерью опоздали на прием к стоматологу на 44 минуты.
«Мы специально поехали на автобусе раньше, чтобы с маленькой дочкой не бегать и не нервничать. А в итоге такой стресс, что хоть плачь», – пишет она.
Жительница отмечает, что пассажиры общественного транспорта в Адажском крае стали заложниками ситуации. Альтернатив почти нет – личный автомобиль влечет за собой дополнительные расходы на парковку в Риге, а поезд Рига–Даугавпилс не ходит достаточно часто.
«Из-за этого я уже дважды отвозила своих на машине до поезда, хотя по расписанию можно было бы доехать на автобусе. Но – кто знает, сколько в этот раз займет дорога», – делится она.
Как поясняет руководитель отдела коммуникаций государственного предприятия Autotransporta direkcija (ATD) Виктор Закис, ATD не может комментировать действия третьих сторон, поскольку не регулирует поставщиков услуг перевозчика. Однако после получения жалоб они связались с перевозчиком, который сообщил, что сейчас ведется работа по внедрению новой кассовой системы и устранению выявленных проблем, не проявившихся до ввода в ежедневную эксплуатацию. Перевозчик осознает серьезность ситуации и тесно сотрудничает с ATD, которая потребовала устранить проблему в кратчайшие сроки. По имеющейся информации, ожидается, что проблемы с переходом на новую кассовую систему будут устранены уже на этой неделе.
Это подтверждает и администрация компании Latvijas Sabiedriskais Autobuss (LSA), поясняя, что с 1 апреля этого года компания внедрила новейшее поколение кассовых решений, объединяющее широкий функционал: выбор маршрута, оплата наличными, банковской картой, через приложение Mobilly и другие функции, упрощающие администрирование работы перевозчика и отчетность перед ATD.
Проблем хватает и в рижском общественном транспорте. Так, недавно в социальной сети X появилось видео, вызвавшее общественный резонанс. На кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme открыто употребляют, предположительно, наркотики.