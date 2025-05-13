Пожар в Медемциемсе: в сгоревшем домике найдены два тела
На тихой улице в Медемциемсе (Олайнский край) в выходные сгорел небольшой деревянный домик. Соседи опасались за свои дома, так как строения расположены очень близко друг к другу. Дома уцелели, но внутри сгоревшего жилища спасатели обнаружили тела двух погибших.
Сразу после полуночи центр Медемциемса осветило пламя — загорелся садовый домик. Люди, живущие по соседству, начали обзванивать друг друга, чтобы убедиться, что огонь не перекинулся на другие постройки. Так и Игорь, который обычно живет в другом месте, получил сообщение, что нужно срочно проверить свой частный дом, сообщает «Degpunktā».
«Когда мы приехали, тут уже были две пожарные машины, скорая помощь, полиция. Но что именно случилось — не знаю, не могу сказать, они уже тушили. Хозяйка давно здесь не живет, похоже, какие-то ее знакомые здесь были… скажем так. [Журналист Degpunktā: Бездомные?] Да, скорее всего. Днем мы видели, что там были люди. Но мы этих людей не знаем», — рассказал Игорь.
Предполагается, что те же самые люди, которые днем находились в доме, решили там переночевать. Игорь обратил внимание, что среди сгоревших вещей валялся газовый баллон, и отметил, что повезло — он не взорвался. Также благоприятным оказался ветер: пламя бушевало только на территории домика и не перекинулось на соседние постройки.