Пожар в Медемциемсе: в сгоревшем домике найдены два тела

«Когда мы приехали, тут уже были две пожарные машины, скорая помощь, полиция. Но что именно случилось — не знаю, не могу сказать, они уже тушили. Хозяйка давно здесь не живет, похоже, какие-то ее знакомые здесь были… скажем так. [Журналист Degpunktā: Бездомные?] Да, скорее всего. Днем мы видели, что там были люди. Но мы этих людей не знаем», — рассказал Игорь.