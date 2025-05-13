Мать с тяжело больной дочерью в Пурвциемсе оказалась в дымной ловушке во время пожара
В минувшие выходные в Пурвциемсе произошел пожар в одной из квартир. Возгорание в многоэтажных домах — особенно опасная ситуация, но в этот раз спасателям повезло: огонь вспыхнул на первом этаже, что облегчило тушение. Однако эвакуация жильцов потребовала значительных усилий.
Окно обгоревшей квартиры заколочено древесно-стружечной плитой, у дома валяются металлические решетки и обугленные обломки — последствия пожара, случившегося в субботу около четырех часов дня. Загорелась нежилая часть квартиры с выходом на лоджию. На верхних этажах началась паника, особенно на третьем, где живет женщина с тяжело больной дочерью. «Ей плохо, она уже девять лет инвалид первой группы, у нее множество заболеваний, в том числе астма. Это ужасно! Окно нельзя открыть — ей нечем дышать, но что мы можем сделать?»
Пожарные, оценив ситуацию, посоветовали этой семье остаться в квартире: эвакуация через дым могла быть еще опаснее. Некоторым другим жильцам все же было предложено выйти на улицу, сообщает «Degpunktā».
Причины пожара пока неизвестны — их выясняют спасатели и полиция. Однако маловероятно, что дело дойдет до уголовного производства.
Поскольку лоджия на первом этаже не была застеклена, соседи предполагают, что туда могло что-то влететь с улицы. По их мнению, это вряд ли было сделано намеренно. «Дыма было ужасно много. Кто-то бросил окурок на лоджию. Только лоджия и сгорела. Там никто не живет, приезжают время от времени. [Журналист: Значит, кто-то бросил сверху?] Может, сверху, может, снизу. У них только решетка была. Видели — решетка снята», — рассказывает соседка.
Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Ущерб оценивается в несколько тысяч евро.