Мать с тяжело больной дочерью в Пурвциемсе оказалась в дымной ловушке во время пожара

Поскольку лоджия на первом этаже не была застеклена, соседи предполагают, что туда могло что-то влететь с улицы. По их мнению, это вряд ли было сделано намеренно. «Дыма было ужасно много. Кто-то бросил окурок на лоджию. Только лоджия и сгорела. Там никто не живет, приезжают время от времени. [Журналист: Значит, кто-то бросил сверху?] Может, сверху, может, снизу. У них только решетка была. Видели — решетка снята», — рассказывает соседка.