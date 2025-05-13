Одна европейская страна давно ввела четырехдневную рабочую неделю и очень этому рада. Когда ее введут в Латвии?

Влияние сокращенной недели не ограничивается только рабочей сферой. Исландцы сообщают о заметном улучшении качества жизни: больше времени для досуга, семьи и друзей, снижение стресса и общее ощущение счастья и удовлетворенности. Активистка и учительница Мария Хьятльмтисдоттир рассказывает: «Сокращенная рабочая неделя стала большим успехом и изменила жизнь моей семьи. Для 90% исландцев 36-часовая неделя означает меньше стресса, больше удовлетворенности от работы и больше времени на жизнь».