Одна европейская страна давно ввела четырехдневную рабочую неделю и очень этому рада. Когда ее введут в Латвии?
В 2019 году Исландия привлекла внимание всего мира, став одной из первых стран, внедривших четырехдневную рабочую неделю — не через общее законодательство, а путем соглашений, позволивших сотрудникам договариваться о сокращенной неделе или уменьшенном рабочем времени. Спустя пять лет результаты стали очевидны.
Как пишет Farmingdale Observer, эксперимент начался в 2015 году с пилотной программы, охватившей около 2500 сотрудников, что составляло чуть более 1% трудоспособного населения страны. После убедительного успеха — 86% участников поддержали инициативу — в 2019 году проект был официально утвержден. Сегодня почти 90% исландских работников имеют сокращенную рабочую неделю — 36 часов вместо прежних 40 — без снижения зарплаты.
Сначала по поводу четырехдневной недели были распространены опасения как в самой Исландии, так и за рубежом. Боялись снижения продуктивности, роста затрат для бизнеса и сложностей в поддержании уровня обслуживания. Однако исландский опыт развеял эти страхи.
Отчеты показывают, что продуктивность осталась стабильной, а в некоторых секторах даже выросла. Одним из ключей к успеху стало улучшение ментального здоровья сотрудников — аспект, на который особенно обращает внимание поколение Z. Снижение стресса и улучшение баланса между работой и личной жизнью оказали значительное положительное влияние на благополучие работников.
Влияние сокращенной недели не ограничивается только рабочей сферой. Исландцы сообщают о заметном улучшении качества жизни: больше времени для досуга, семьи и друзей, снижение стресса и общее ощущение счастья и удовлетворенности. Активистка и учительница Мария Хьятльмтисдоттир рассказывает: «Сокращенная рабочая неделя стала большим успехом и изменила жизнь моей семьи. Для 90% исландцев 36-часовая неделя означает меньше стресса, больше удовлетворенности от работы и больше времени на жизнь».
Опыт Исландии стал вдохновляющим примером для других стран, рассматривающих возможность перехода на четырехдневную неделю. Пилотные проекты идут в Германии, Португалии, Испании и Великобритании. Бельгия уже приняла закон, но система компенсации часов сдерживает его широкое внедрение.
В Латвии мнения насчет сокращенной рабочей недели радикально разделились. Например, как считает председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзен, все больше людей сталкиваются с синдромом профессионального выгорания, и сокращение рабочей недели может стать эффективным решением.
Зато латвийские работодатели категорически против. Как считает президент Латвийской конфедерации работодателей, предприниматель Андрис Бите, Латвия - не Швейцария. По его мнению, всем нужно работать даже шесть дней в неделю, тогда у будущих поколений будет более легкая жизнь.