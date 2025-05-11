В понедельник тепла снова можно не ждать
В ближайшие сутки погодные условия в Латвии существенно не изменятся, однако в ночь на понедельник местами вновь ожидаются заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью небо над Латвией будет частично покрыто облаками, местами возможен небольшой дождь. В отдельных районах Курземе образуется туман или дымка. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный, северный ветер. Минимальная температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, местами опустится до 0...–1 градуса.
В Риге ночью ожидается частично облачная и сухая погода. Ветер слабый до умеренного, северо-западного, северного направления. Температура воздуха понизится до +4...+6 градусов.
В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, которые местами на востоке принесут кратковременные осадки. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный, северный ветер. Температура воздуха поднимется до +12...+15 градусов, на побережье — до +9...+11 градусов.
В Риге в первый день новой недели будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного, северо-западного, северного направления. Максимальная температура воздуха в столице составит +11...+13 градусов.