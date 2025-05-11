В понедельник тепла снова можно не ждать

В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, которые местами на востоке принесут кратковременные осадки. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный, северный ветер. Температура воздуха поднимется до +12...+15 градусов, на побережье — до +9...+11 градусов.