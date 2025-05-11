ВИДЕО: сигнал от жителя помог полиции задержать группу нелегалов в Кекавском крае

Как следует из записи учреждения в социальной сети Facebook, в субботу примерно в 10 часов полиция получила вызов в связи с подозрительным автомобилем на ул. Зиемелю. Прибывшие на место полицейские остановили транспортное средство с польскими номерными знаками, которым управлял негражданин Латвии. У полицейских были обоснованные подозрения, что в транспортном средстве перевозились мигранты, поэтому были начаты поисковые мероприятия. С помощью дрона сотрудникам муниципальной полиции удалось обнаружить группу из восьми человек, незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу. Все задержанные были переданы Государственной полиции и Государственной пограничной охране.