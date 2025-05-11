Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:44
В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками
В последний день недели небо Латвии местами будет затянуто облаками, но со временем они разойдутся, и выглянет солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер будет дуть медленный до умеренного с северо-запада и севера. Температура воздуха поднимется до +8…+13 градусов.
В Риге солнце будет периодически выглядывать между облаками, а в первой половине дня ожидается дождь. Ветер будет слабым до умеренного, дующий с северо-запада и севера. Температура воздуха в столице поднимется до +10…+12 градусов.