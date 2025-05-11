США предоставят убежище правильным беженцам из Южноафриканской Республики
Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе примет более 20 белых граждан ЮАР в качестве беженцев, несмотря на то что большинство программ по приему беженцев были приостановлены.
Как сообщает агентство AP, первые беженцы-африканеры прибудут в понедельник в международный аэропорт Даллеса под Вашингтоном. Согласно документам, их встретит официальная делегация, в состав которой войдут заместитель государственного секретаря и представители Министерства здравоохранения и социальных служб, курирующего размещение беженцев через подведомственное Бюро по делам расселения.
Это станет первым рейсом в рамках «намного более масштабной программы переселения», сообщил журналистам заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. «То, что происходит в Южной Африке, соответствует определению причин, по которым была создана программа приема беженцев», — заявил Миллер.
«Речь идет о преследованиях по защищаемому признаку — в данном случае по расовому. Это расово мотивированное преследование».
Государственные программы по приему беженцев были приостановлены в США после того, как президент Дональд Трамп в феврале подписал указ о пересмотре их условий. Наряду с остановкой въезда беженцев из Афганистана, Ирака, стран Африки к югу от Сахары и Латинской Америки, Трамп также издал распоряжение, устанавливающее приоритет в обработке заявлений от белых южноафриканцев, утверждающих, что подвергаются расовой дискриминации в своей стране.
«Посольство США в Претории проводило интервью и обработку заявлений в соответствии с указом президента Трампа», — подтвердили в Госдепартаменте США.