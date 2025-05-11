США предоставят убежище правильным беженцам из Южноафриканской Республики

Государственные программы по приему беженцев были приостановлены в США после того, как президент Дональд Трамп в феврале подписал указ о пересмотре их условий. Наряду с остановкой въезда беженцев из Афганистана, Ирака, стран Африки к югу от Сахары и Латинской Америки, Трамп также издал распоряжение, устанавливающее приоритет в обработке заявлений от белых южноафриканцев, утверждающих, что подвергаются расовой дискриминации в своей стране.