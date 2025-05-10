Пронесло: советский космический аппарат 1972-го года запуска рухнул на головы рыбам, а не людям
Запущенный более полувека назад советский космический аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан к западу от столицы Индонезии — Джакарты.
Аппарат был выведен на орбиту в 1972 году с целью исследования Венеры, но из-за сбоя в разгонном блоке так и не покинул земную орбиту. Его обломки кружили вокруг Земли на протяжении 53 лет.
«Космический аппарат “Космос-482” прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийский океан», — сообщила российская госкорпорация «Роскосмос». Аппарат вошел в плотные слои атмосферы примерно в 560 километрах к западу от острова Средний Андаман, и упал в океан к западу от Джакарты.
Европейское космическое агентство ранее предупреждало, что падающий с метеоритной скоростью космический объект, примерно метр в диаметре и массой около 495 килограммов, может упасть практически в любой точке земного шара между 52 градусами северной и южной широты, включая Европу. Это вызвало ажиотаж в мировых СМИ.
Апарат был запущен с помощью ракеты-носителя «Молния-М» и представлял собой аналог станции «Венера-8», предназначенной для изучения атмосферы и поверхности Венеры. После запуска аппарат распался на несколько частей: основной корпус зонда сгорел в атмосфере еще в 1981 году, однако спускаемый модуль остался на орбите и продолжал вращаться вокруг Земли более 50 лет.