Пронесло: советский космический аппарат 1972-го года запуска рухнул на головы рыбам, а не людям

Апарат был запущен с помощью ракеты-носителя «Молния-М» и представлял собой аналог станции «Венера-8», предназначенной для изучения атмосферы и поверхности Венеры. После запуска аппарат распался на несколько частей: основной корпус зонда сгорел в атмосфере еще в 1981 году, однако спускаемый модуль остался на орбите и продолжал вращаться вокруг Земли более 50 лет.